Bilfinger meldet Zwischenstand zum Aktienrückkauf

Der Industriedienstleister Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006) veröffentlichte am Montag einen aktuellen Zwischenstand zum Aktienrückkauf. Im Zeitraum vom 6. August 2018 bis einschließlich 10. August 2018 wurden insgesamt 49.366 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. September 2017 bis einschließlich 10. August 2018 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 2.886.417 Aktien.

Der im MDAX gelistete Konzern startete am 6. September 2017 den am 14. Februar 2017 angekündigten Rückkauf eigener Aktien. Das Programm soll frühestens im September 2018 und spätestens im Dezember 2018 abgeschlossen werden. In dieser Zeit wird das Unternehmen einen Anteil von maximal 10 Prozent des Grundkapitals zum Kaufpreis von bis zu 150 Mio. Euro zurückkaufen.

Die Bilfinger SE mit Sitz in Mannheim ist als Industriedienstleister in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Pharma sowie Öl und Gas tätig. Mit rund 36.000 Mitarbeitern wurden im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. Euro erzielt.

Redaktion MyDividends.de