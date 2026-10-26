Bilfinger: Rückenwind zur rechten Zeit

Nach der kräftigen Prognosesenkung im September sucht die Bilfinger-Aktie noch immer nach einem Boden. Aus der Bauwirtschaft kommt nun allerdings ein Signal, das eine altbekannte Börsenstory wiederbeleben könnte.

Im September hat Bilfinger-CEO Thomas Schulz der FAZ ein Interview gegeben und den geplanten Stellenabbau konkretisiert. Demnach bestätigte das Unternehmen, im Rahmen eines Effizienzprogramms 1.500 Mitarbeiter freizusetzen. Durch die Zusammenführung kleinerer Standorte, die Bündelung von Ressourcen und die Verschlankung der Verwaltungsprozesse durch KI soll so die Profitabilität gesteigert werden.

Anleger bleiben vorsichtig

2026 dürfte der Umbau noch rund 75 Mio. Euro kosten. Ab 2027 soll dann die Effizienz wieder steigen. So zumindest die Rechnung des CEO. Die Prognosesenkung im September war derart einschneidend, dass diese zusätzlichen Belastungen sowieso kaum noch ins Gewicht gefallen sind. Denn das Unternehmen hatte die Zielmarge beim EBITA auf 3,2 bis 3,6 Prozent (zuvor 5,8 bis 6,2 Prozent) recht deutlich gesenkt.

Branche mit Rekordaufträgen

Nun könnte trotz der kräftigen Zielrevision aber doch wieder Bewegung in die Aktie kommen. Denn laut dem Statistischen Bundesamt hat die deutsche Bauwirtschaft im August so viele neue Aufträge erhalten wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe soll saison- und kalenderbereinigt um satte 23 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein und auch im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich (Juni bis August) erreichte der Auftragseingang ein Plus von fast 8 Prozent.

Fazit

Zwar hat sich der Baudienstleister Bilfinger schon vor mehreren Jahren komplett aus dem typischen Baugeschäft zurückgezogen, ohne eine Belebung im Bauhauptgewerbe würde das Unternehmen jedoch auf seinem Angebot an Baudienstleistungen sitzen bleiben. Da das Statistische Bundesamt zudem hervorhebt, dass besonders Großaufträge für die positive Entwicklung ausschlaggebend waren, könnte es sich hier um Aufträge des Bundes handeln. Eben diese Spekulation auf Bundesaufträge war es, die dem Papier von Anfang 2025 bis Februar 2026 zu einem exorbitanten Kursaufschwung verhalf. Ob die Börsenstory damit eine Neuauflage erhält, ist noch offen. Anleger sollten das Papier aber auf die Watchlist nehmen.

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Erstellung am 26.10.26 um 8:43 Uhr.

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