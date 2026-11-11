Bilfinger: Steigt die Aktie bald wieder auf 74 Euro?

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Bei Bilfinger ist auch das dritte Quartal 2026 recht verhalten verlaufen. Der starke Zuwachs beim Auftragseingang macht indes Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Nach der Prognosesenkung im September war klar, dass es bei Bilfinger auch vom dritten Quartal 2026 nicht viel zu erwarten gibt. Während sich die Tristesse bei Umsatz und Ertrag – laut Unternehmensangaben überwiegend bedingt durch die geopolitischen Entwicklungen – fortsetzt, machen die stark steigenden Auftragseingänge Hoffnung für die Zukunft. Die Aktie hat nach der Bodenbildung im Oktober bereits den Vorwärtsgang eingelegt.

Angepasste Ziele bestätigt

Im dritten Quartal 2026 sank der Umsatz um 1 Prozent auf 1.364 Mio. Euro, organisch lag der Rückgang sogar bei 5 Prozent. Die EBITA-Marge erreichte 4,6 Prozent (Q3 2025: 5,8 Prozent). Das Konzernergebnis wiederum verminderte sich auf 43 Mio. Euro (Q3 2025: 55 Mio. Euro). Die im September gesenkten Ziele wurden bestätigt. Demnach soll der Umsatz in einer Spanne zwischen 5,3 und 5,7 Mrd. Euro liegen. Die EBITA-Marge im Gesamtjahr soll 3,2 bis 3,6 Prozent erreichen.

Auftragseingang steigt um ein Viertel

Das würde sich alles doch sehr ernüchternd anhören, wäre da nicht der starke Auftragseingang. Der nämlich stieg im Q3 um 25 Prozent auf 1.700 Mio. Euro. Bereits im Q2 war dieser spürbar gestiegen, was das Unternehmen auf die verbesserte Auftragslage in der Energie-Industrie zurückführt. Das nährt die Hoffnung, dass sich bei Bilfinger die Erträge wieder in die richtige Richtung entwickeln.

Fazit

Steigende Auftragseingänge, ein Effizienzprogramm, das ab 2027 positive Beiträge liefern soll, und eine laut Statistischem Bundesamt insgesamt klar verbesserte Bauwirtschaft liefern wieder überzeugende Argumente, um in Bilfinger zu investieren. Technisch hat das Papier nach der Bodenbildung den Abwärtstrend geknackt. Die Aktie hat einen Lauf und preist die Zukunftsfantasie sukzessive wieder ein. In einem freundlichen Gesamtmarkt könnte es sogar bis 74 Euro weitergehen.

Bei Bilfinger nährt der Auftragseingang die Hoffnung auf bessere Zeiten, bei NAGA übernimmt das der Vorstand selbst. Woran er die Wende im Schlussquartal festmacht, wurde bereits im September erkennbar. zum Artikel

Volle Projektpipelines kennt auch Pyrum, dort warten gleich mehrere Werke in Europa auf den Startschuss. Den Zeitplan bestimmt jedoch eine technische Frage, die blad geklärt sein muss. zum Artikel

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Erstellung am 11.11.26 um 09:46 Uhr.

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