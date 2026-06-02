Bilfinger: Stoppt die Bewertung den Abwärtstrend?

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Bilfinger will im Mittleren Osten Wiederaufbau betreiben. Doch dafür benötigt das Unternehmen endlich eine belastbare Waffenruhe in Nahost.

Die Q1-Zahlen des Infrastrukturdienstleisters Bilfinger sind Anlegern zuletzt kräftig auf den Magen geschlagen. Die schlechte Witterung, aber auch eine schwächere Nachfrage aus Europa belasteten das Geschäft. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise durch den Krieg am Golf wurden Investitionen verschoben. Wann es wieder wie gewohnt weitergeht, ist noch offen.

Wiederaufbau in Nahost

Der Auftragseingang sank im Startquartal um 5 Prozent. Das gibt vor dem Hintergrund der angekündigten Investitionen des Bundes für Infrastruktur dann doch zu denken. Für Fantasie sorgte kurzzeitig die Nachricht, dass sich Bilfinger in konkreten Gesprächen mit Kunden im Mittleren Osten befinden soll, um im Golfkrieg zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Widersprüchliche Aussagen über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran sind da jedoch Gift.

Unverhofft kommt oft

Mittlerweile hat sich das Chartbild stark eingetrübt. Der Aufwärtstrend ist schon lange gebrochen, die nächste Unterstützung im Dreijahreschart liegt bei 80/81 Euro. Hält diese nicht, wäre sogar ein Rückgang auf rund 71 Euro nicht ausgeschlossen. Doch kommt unverhofft bekanntlich oft: Positive Nachrichten aus Nahost könnten die Fantasie wieder neu entfachen. Dann wäre eine technische Erholung bis 92 Euro wieder drin.

Fazit

Die Fantasie aus der Investitionsoffensive der Bundesregierung ist mittlerweile vollständig einer Ernüchterung gewichen. Erhoffte Aufträge kamen nicht oder zumindest nicht in dem Maße, wie von Anlegern erhofft. Zudem sind Aufträge aus dem Mittleren Osten an einen belastbaren Waffenstillstand geknüpft. Auf Basis von Kursen um 84 Euro hat sich das KGV zuletzt aber auf 14 reduziert. Wenngleich zunächst noch ein weiterer Rückgang in den Bereich um 80/81 Euro folgen könnte, dürfte die Bewertung Schlimmeres verhindern.

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Erstellung am 02.06.26 um 11:08 Uhr.

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