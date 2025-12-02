Bilfinger will seine Marge bis 2030 bedeutend erhöhen

DOW JONES--Bilfinger will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern. Der Industriedienstleister gab im Vorfeld seines Kapitalmarkttages Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2030 bekannt. Demnach will er die EBITA-Marge, die wesentliche operative Maßzahl des Mannheimer Konzerns, auf 8 bis 9 Prozent verbessern. Operative Exzellenz, verbesserte interne Effizienz und eine wertorientierte Marktexpansion sollen dazu beitragen, wie Bilfinger mitteilte. 2024 hatte Bilfinger eine EBITA-Marge von 5,2 Prozent eingefahren, in diesem Jahr wird sie zwischen 5,2 und 5,8 Prozent erwartet. Daneben strebt Bilfinger eine Cash Conversion Rate von mindestens 90 Prozent an.

Basis dafür soll ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum in der Größenordnung von 8 bis 10 Prozent sein. Dabei setzt Bilfinger sowohl auf organisches Wachstum als auch auf Zukäufe, die den Angaben zufolge zu 4 Prozent jährlichem Wachstum führen sollen. Organisch will Bilfinger jährlich 3 bis 4 Prozentpunkte stärker wachsen als der Markt.

