Bilfinger will seine Marge bis 2030 bedeutend erhöhen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Bilfinger will in den nächsten Jahren bei weiterem Wachstum die Marge bedeutend verbessern. Der Industriedienstleister gab im Vorfeld seines Kapitalmarkttages Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2030 bekannt. Demnach will er die EBITA-Marge, die wesentliche operative Maßzahl des Mannheimer Konzerns, auf 8 bis 9 Prozent verbessern. Operative Exzellenz, verbesserte interne Effizienz und eine wertorientierte Marktexpansion sollen dazu beitragen, wie Bilfinger mitteilte. 2024 hatte Bilfinger eine EBITA-Marge von 5,2 Prozent eingefahren, in diesem Jahr wird sie zwischen 5,2 und 5,8 Prozent erwartet. Daneben strebt Bilfinger eine Cash Conversion Rate von mindestens 90 Prozent an.
Basis dafür soll ein jährliches durchschnittliches Umsatzwachstum in der Größenordnung von 8 bis 10 Prozent sein. Dabei setzt Bilfinger sowohl auf organisches Wachstum als auch auf Zukäufe, die den Angaben zufolge zu 4 Prozent jährlichem Wachstum führen sollen. Organisch will Bilfinger jährlich 3 bis 4 Prozentpunkte stärker wachsen als der Markt.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 02, 2025 01:28 ET (06:28 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen