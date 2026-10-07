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Bilger: Bahn-Neubaustrecke löst zentralen Engpass auf

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) begrüßt die Entscheidung des Verkehrsausschusses zu einer Bahn-Neubaustrecke zwischen Hannover und Hamburg. Bilger sprach von einem gelungenen Kompromiss. "Mit der Entscheidung für die Neubaustrecke wird die Grundlage dafür geschaffen, einen zentralen Engpass im deutschen Schienennetz aufzulösen und dringend benötigte Kapazitäten für Personen- und Güterverkehr zu erhöhen."

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Der Ausbau müsse die verkehrlichen Ziele, die berechtigten Interessen der Anwohner und den Schutz der Natur- und Umwelt bestmöglich in Einklang bringen. "Die Verbindung von Neubau und Ertüchtigung an der bestehenden Strecke werden konkrete Verbesserungen vor Ort schaffen."

Für die wichtige Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg ist nach langem Ringen der Weg frei für eine Neubautrasse. Der Verkehrsausschuss des Bundestages bestätigte das Ergebnis der sogenannten Vorplanung der Bahn, die eine neue Strecke vorsieht - allerdings werden zugleich wesentliche und schnelle Verbesserungen an der bestehenden Strecke gefordert./hoe/DP/he

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