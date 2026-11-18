BILI Social International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BILI Social International präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 524,00 Prozent auf 1,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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