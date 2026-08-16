BILI Social International gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BILI Social International ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BILI Social International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das vergangene Quartal hat BILI Social International mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 386,67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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