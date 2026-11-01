Binance gibt Kundenauszahlungen nach Hackerangriff frei

01.11.26 13:42 Uhr

WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem beispiellosen Cyberangriff auf die weltgrößte Digitalwährungsbörse Binance hat das Unternehmen damit begonnen, Kundenauszahlungen in einer ersten Phase wieder freizuschalten. Zugleich teilte Binance mit, inzwischen rund 95 Prozent der entwendeten Gelder aus eigenen Unternehmensreserven ausgeglichen zu haben - zuvor war von 90 Prozent die Rede gewesen.

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Um das Vertrauen der Kundschaft wiederherzustellen, kündigte Binance an, am morgigen Montag einen aktualisierten Deckungsnachweis ("Proof of Reserves") vorzulegen. Mit diesem kryptographischen Verfahren können Nutzer rechnerisch überprüfen, ob ihre individuellen Kontoguthaben tatsächlich eins zu eins durch reale Bestände in den Firmen-Wallets hinterlegt sind.

Sollten sich die Angaben der Plattform bestätigen, würde der nach der Schadenssumme von mehr als sechs Milliarden Dollar (rund 5,4 Milliarden Euro) größte Hackerangriff der Krypto-Geschichte für die Kunden glimpflich enden: Da die Börse die Milliardenverluste offenbar vollständig selbst ausgleicht, blieben die Anleger vor direkten Totalverlusten oder zwangsweisen Vermögensschnitten verschont./chd/DP/zb