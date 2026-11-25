Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,87 Prozent zurück. Hier wurden 137,9 Millionen USD gegenüber 140,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

BingEx hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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