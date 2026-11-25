BingEx: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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BingEx hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,87 Prozent zurück. Hier wurden 137,9 Millionen USD gegenüber 140,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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