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BingEx legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

24.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BingEx Limited American Depository Shares Rptr 3 Shs
2,26 USD 0,02 USD 0,89%
Charts|News|Analysen

BingEx präsentierte in der am 21.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BingEx ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 135,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BingEx 132,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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