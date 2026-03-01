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Binnenschiffe transportieren so wenig wie seit 1990 nicht

25.03.26 10:17 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Binnenschifffahrt in Deutschland hat 2025 weniger Güter transportiert und damit den niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung 1990 erreicht. Insgesamt wurden 171,6 Millionen Tonnen befördert, 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.

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Ausschlaggebend war vor allem ein Rückgang beim Versand ins Ausland. Die dorthin beförderte Menge sank auf 41,1 Millionen Tonnen und lag damit 4,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der innerdeutsche Verkehr blieb mit 42,8 Millionen Tonnen stabil (+0,2 Prozent), während der Transitverkehr mit 10,7 Millionen Tonnen deutlich sank (-5,4 Prozent). Die aus dem Ausland nach Deutschland transportierte Gütermenge stieg mit 77,0 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr leicht (+0,6 Prozent).

Den größten Anteil am Transportaufkommen hatten trockene und flüssige Massengüter wie Erze, Kohle oder Mineralölerzeugnisse. Wichtigster Partner im grenzüberschreitenden Verkehr blieb der Hafen Rotterdam mit großem Abstand vor Antwerpen und Amsterdam.

Mehr als die Hälfte der Transporte wurde von Schiffen unter niederländischer Flagge durchgeführt, deutsche Schiffe kamen auf knapp ein Drittel./dmo/DP/nas