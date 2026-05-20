Bio-Key International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Bio-Key International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,56 USD gegenüber -2,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,94 Prozent auf 1,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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