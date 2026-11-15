Bio-Key International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bio-Key International äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Bio-Key International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,52 Prozent zurück. Hier wurden 1,5 Millionen USD gegenüber 1,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion Finanzen.net