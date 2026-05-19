Bio-Key International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bio-Key International hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net