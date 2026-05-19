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Bio-Key International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

20.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bio-Key International Inc Registered Shs
3,46 USD -1,85 USD -34,84%
Charts|News|Analysen

Bio-Key International hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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