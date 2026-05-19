Bio-Key International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Bio-Key International hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 2,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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