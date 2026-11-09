bioAffinity Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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bioAffinity Technologies äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -71,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat bioAffinity Technologies 1,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion Finanzen.net
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