BioAge Labs stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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BioAge Labs hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioAge Labs ein EPS von -0,560 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 85,37 Prozent zurück. Hier wurden 0,3 Millionen USD gegenüber 2,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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