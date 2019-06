BIOCORP meldet Zulassung seines Mallya-Geräts mit CE-Zeichen der Klasse IIb

Aktien in diesem Artikel

Wie BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 – ALCOR / PEA-PME-fähig), ein französisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und intelligenten Systemen zur Abgabe von Arzneimitteln spezialisiert ist, heute bekanntgab, hat Mallya die CE-Kennzeichnung 0459 als Medizingerät der Klasse IIb erhalten.

Mallya ist ein intelligenter Sensor, der konventionelle Insulin-Pens in verbundene Geräte verwandelt. Mallya erfasst die wichtigsten Behandlungsinformationen (ausgewählte Dosis, Datum und Zeit der Injektion) und sendet sie an eine spezielle mobile Anwendung. Darüber hinaus biete die Anwendung dem Patienten die Möglichkeit, einen zusammenfassenden Bericht der über einen bestimmten Zeitraum (bis zu 90 Tage) injizierten Dosierungen einzusehen. Das Gerät ermöglicht eine automatische Erfassung der injizierten Dosen mit höchster Genauigkeit, sodass künftig keine manuellen Prüfbücher mehr geführt werden müssen. Mallya fügt sich perfekt in die neue Handhabung von Patienten ein, die Systeme zur kontinuierlichen Blutzuckermessung oder drahtlose Blutzuckermessgeräte verwenden.

Mallya ist heute das einzige in seiner Kategorie erhältliche Gerät, das mit einem CE-Zeichen für Medizingeräte der Klasse IIb gekennzeichnet ist. Die wichtigsten Vorteile, die es Patienten und medizinischen Fachkräften bietet, sind:

- ein patentiertes Konzept, ein Gerät, das in mehreren Studien getestet wurde,

- eine bedienerfreundliche Installation und Nutzung, die die normale Nutzung des Pens nicht beeinträchtigt,

- die Zuverlässigkeit der erfassten und an die mobile App übertragenen Informationen.

Mallya wird diesen Herbst mit Unterstützung der Handelspartner von BIOCORP eingeführt.

ÜBER BIOCORP

BIOCORP wurde 2004 in Issoire (nahe Clermont-Ferrand), Frankreich, gegründet und ist ein französisches Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und innovativen Systemen zur Abgabe von Arzneimitteln spezialisiert ist, Es wird von der französischen öffentlichen Investitionsbank Bpifrance als "Innovatives Unternehmen" gelistet. BIOCORP blickt auf eine über zwanzigjährige Erfahrung sowie mehr als 30 hergestellte Produkte und ist ein wichtiger Akteur in der Branche. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Abgabe von Arzneimitteln, die den zunehmenden Bedürfnissen von Patienten gerecht werden. Heute ist BIOCORP in innovativen medinischen Kunststoffen, dem Kerngeschäft des Unternehmens, sowie in traditionellen Medizingeräten (Alternativen zu Aluminiumkapseln, Spritzen- und Flaschenverwaltungssystemen) tätig, die eine bedeutende Quelle für wiederkehrende Erträge darstellen. BIOCORPs solide Expertise und Fähigkeit zu Innovation haben dem Unternehmen ermöglicht, neue, mit dem Internet verbundene Produkte, wie z.B. MallyaTM, eine intelligente Kappe für Pen-Injektoren, herzustellen, die Injektionsdaten erfasst und Daten automatisch an eine mobile App weitergibt, die Patienten beim Management ihrer Behandlung unterstützen. Das Unternehmen beschäftigt 45 Angestellte. BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 – ALCOR).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.biocorpsys.com

Folgen Sie uns auf Twitter @BIOCORPSystems

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005849/de/