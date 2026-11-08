Biodesix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

08.11.26 06:35 Uhr

Biodesix präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Biodesix -1,160 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Biodesix mit einem Umsatz von insgesamt 24,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,43 Prozent gesteigert.

Redaktion Finanzen.net