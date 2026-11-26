Biofrontera hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,720 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,3 Millionen EUR – ein Plus von 77,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biofrontera 3,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net