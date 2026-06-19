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Bioiasis AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

20.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
Bioiasis AD
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Bioiasis AD hat am 18.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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