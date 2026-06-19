Bioiasis AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 EUR erwirtschaftet worden.

Bioiasis AD hat am 18.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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