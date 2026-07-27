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Biokraftstoffhersteller Verbio verdient operativ mehr als erwartet.

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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als zuletzt erwartet. Der Gewinn

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vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe in den zwölf Monaten bis Ende Juni auf Basis vorläufiger Berechnungen bei etwa 192 Millionen Euro gelegen, teilte das im SDax-Unternehmen (SDAX) am späten Montagabend in Leipzig mit. Verbio hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von Verbio sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen." Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Verbio lediglich rund 14 Millionen Euro verdient. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet./zb

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DatumRatingAnalyst
28.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
14.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.