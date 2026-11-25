Bioline RX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Bioline RX lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,4 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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