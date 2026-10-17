Biomerica: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Biomerica hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite hat Biomerica im vergangenen Quartal 1,3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Biomerica 1,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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