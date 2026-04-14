Biomerica legte Quartalsergebnis vor
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Biomerica hat am 13.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 28.02.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Biomerica ein Ergebnis je Aktie von -0,480 USD vermeldet.
Umsatzseitig standen 1,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Biomerica 1,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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