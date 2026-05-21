BiomX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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BiomX hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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