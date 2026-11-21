BioNexus Gene Lab hat am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

BioNexus Gene Lab vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 98,03 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net