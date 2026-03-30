BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 137,27 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 50,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 87,18 USD.

Im März 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs) -Aktie vorgenommen.

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung