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BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
76,05 EUR 0,15 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
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Im März 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie vorgenommen.

11 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 137,27 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 50,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 87,18 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.138,00 USD58,2925.03.2026
Deutsche Bank AG140,00 USD60,5917.03.2026
Goldman Sachs Group Inc.132,00 USD51,4111.03.2026
Jefferies & Company Inc.138,00 USD58,2910.03.2026
Deutsche Bank AG140,00 USD60,5910.03.2026

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
11.03.2026BioNTech (ADRs) BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
10.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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