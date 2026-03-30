BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
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Im März 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie vorgenommen.
11 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 137,27 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 50,09 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 87,18 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|58,29
|25.03.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 USD
|60,59
|17.03.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|132,00 USD
|51,41
|11.03.2026
|Jefferies & Company Inc.
|138,00 USD
|58,29
|10.03.2026
|Deutsche Bank AG
|140,00 USD
|60,59
|10.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent