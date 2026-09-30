BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 130,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 32,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von BioNTech (ADRs) in Höhe von 98,29 USD.

Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs) -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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