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BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
85.60 EUR -0.35 EUR -0.41 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie vorgenommen.

6 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 130,50 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 32,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von BioNTech (ADRs) in Höhe von 98,29 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG135,00 USD37,3516.09.2026
Jefferies & Company Inc.138,00 USD40,4016.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 USD42,4416.09.2026
Jefferies & Company Inc.138,00 USD40,4015.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.127,00 USD29,2104.09.2026

Redaktion finanzen.net

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BioNTech (ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.09.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 BioNTech (ADRs) Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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