BioNTech (ADRs)-Aktie: Was Analysten von BioNTech (ADRs) erwarten
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Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der BioNTech (ADRs)-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 134,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 38,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 95,95 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|135,00 USD
|40,70
|27.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|140,00 USD
|45,91
|12.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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