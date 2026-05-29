BioNTech (ADRs)-Aktie: Was Analysten von BioNTech (ADRs) erwarten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 134,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 38,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 95,95 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 135,00 USD 40,70 27.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 140,00 USD 45,91 12.05.2026

Redaktion finanzen.net