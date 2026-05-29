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BioNTech (ADRs)-Aktie: Was Analysten von BioNTech (ADRs) erwarten

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
82,10 EUR 1,60 EUR 1,99%
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Die BioNTech (ADRs)-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 134,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 38,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 95,95 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG135,00 USD40,7027.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)140,00 USD45,9112.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
27.05.2026BioNTech (ADRs) BuyUBS AG
12.05.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.05.2026BioNTech (ADRs) BuyUBS AG
12.05.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.2026BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
17.03.2026BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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