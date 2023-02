BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Mittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,5 Prozent auf 130,55 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 130,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.278 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2022 auf bis zu 186,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 30,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 07.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR im Vergleich zu 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

