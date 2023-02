BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag Verlust reich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 131,45 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 130,80 EUR nach. Bei 131,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 939 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,70 EUR erreichte der Titel am 08.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,59 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 200,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,14 Prozent zurück. Hier wurden 3.461,20 EUR gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 34,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Pfizer-Zahlen haben Einfluss auf BioNTech

Scholz besucht BioNTech-Produktion in Marburg - NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter

Hot Stocks heute: BioNTech-Aktie ist wieder attraktiv - PWO 50% Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com