BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,5 Prozent auf 93,61 USD ab.

Um 16:07 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 93,61 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,95 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,83 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.651 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 147,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 36,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 88,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 6,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 895,30 EUR – eine Minderung von 74,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.461,20 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

