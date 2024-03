BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 90,61 USD.

Um 16:07 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 90,61 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 90,90 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 89,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 133.517 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 136,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 2,88 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 01.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

