BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag mit Abschlägen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 92,06 USD.

Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 92,06 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,50 USD nach. Bei 92,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.051 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 131,40 USD markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.03.2024 (85,27 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 7,38 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 118,00 USD.

Am 20.03.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 9,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 65,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.479,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,645 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Nach Douglas-Börsengang: Finanzexperten gehen von weiteren IPOs aus

BioNTech-Aktie im Sinkflug: Gewinn von BioNTech bricht weiter ein

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün