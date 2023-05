BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 111,90 USD abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 111,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 79.339 BioNTech (ADRs)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 109,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,18 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,00 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 27.03.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.278,30 EUR – eine Minderung von 22,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.532,50 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 06.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 5,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

