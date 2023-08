BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Im Tradegate-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 99,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,28 EUR. Bei 99,02 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 1.580 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 185,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 08.05.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 79,97 Prozent auf 1.277,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.374,60 EUR gelegen.

Am 07.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,77 EUR je Aktie.

