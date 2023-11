BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Vormittag fester

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 88,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 88,76 EUR zu. Bei 88,86 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,86 EUR. Zuletzt wechselten 983 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 178,20 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,44 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 136,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,79 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,45 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 3,84 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie letztlich unbewegt: Pfizer rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen