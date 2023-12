BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit Kurseinbußen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,5 Prozent auf 96,90 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 11:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 96,90 USD abwärts. Zuletzt wechselten 6.323 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD. Gewinne von 95,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 9,18 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 895,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 01.04.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

