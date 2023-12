BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit negativen Vorzeichen

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 89,70 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 89,70 EUR ab. Bei 89,20 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 89,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 20.161 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 177,95 EUR. 98,38 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2023 Kursverluste bis auf 83,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,22 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 6,98 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,13 Prozent auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.461,20 EUR gelegen.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 01.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

