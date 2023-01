BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit KursVerlusten

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 142,30 EUR ab. Bei 141,30 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,90 EUR. Zuletzt wechselten 24.411 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 03.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 111,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 202,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,14 Prozent zurück. Hier wurden 3.461,20 EUR gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 34,83 EUR je Aktie aus.

