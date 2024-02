BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 92,99 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 92,99 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,80 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,56 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 62.041 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,66 USD) erklomm das Papier am 16.02.2023. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 58,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 5,37 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

Am 20.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,22 EUR je Aktie.

