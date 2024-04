BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 93,00 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 93,00 USD. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 92,42 USD. Bei 93,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.253 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 131,40 USD markierte der Titel am 15.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 8,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 118,00 USD.

Am 20.03.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 9,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.479,00 EUR – das entspricht einem Minus von 65,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.278,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 06.05.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 12.05.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,645 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

