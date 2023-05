BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 1,8 Prozent auf 101,70 EUR ab. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 101,60 EUR. Bei 101,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.926 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,29 Prozent. Bei 98,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 166,00 USD.

Am 27.03.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.278,30 EUR – das entspricht einem Minus von 22,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.532,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 08.05.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 06.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,53 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

