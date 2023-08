BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 96,10 EUR nach.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 96,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 95,64 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 16.323 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. 93,44 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2023 auf bis zu 91,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 4,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 144,29 USD.

Am 08.05.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 14,24 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 1.277,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 79,97 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

