BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 96,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 96,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 96,62 EUR. Bei 97,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.384 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 185,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 11.05.2023 auf bis zu 91,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 5,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 144,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 08.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 14,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.277,00 EUR im Vergleich zu 6.374,60 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,77 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie etwas stärker: BioNTech vollzieht Übernahme von KI-Unternehmen

Kooperationsvertrag: Moderna will mRNA-Medikamente in China entwickeln

AstraZeneca-Aktie knickt ein, BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: Schadenersatzklagen gegen BioNTech und AstraZeneca vor Gericht