BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 93,20 USD.

Um 12:02 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 93,20 USD ab. Zuletzt wechselten 7.172 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 50,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,29 USD aus.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,79 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 167,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.200,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 04.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie letztlich unbewegt: Pfizer rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen