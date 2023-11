BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 88,40 EUR.

Mit einem Kurs von 88,40 EUR zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 88,78 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 88,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,68 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.881 Aktien.

Am 15.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,95 EUR. 101,30 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,22 EUR am 23.10.2023. Abschläge von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 136,29 USD.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 167,70 EUR – eine Minderung von 94,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.200,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NYSE-Titel Pfizer-Aktie letztlich unbewegt: Pfizer rutscht in die roten Zahlen

NYSE-Titel Pfizer-Aktie schwächer, Seagen-Aktie stabil: EU-Kommission genehmigt Milliardenübernahme von Seagen

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie tiefrot: Schwache Impfstoffnachfrage belastet BioNTech - Hohe Abschreibungen drohen