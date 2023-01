BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag stärker

Um 12:22 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 144,90 EUR zu. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 145,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.760 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 228,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 30,19 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 202,50 USD.

Am 07.11.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 6,98 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 3.461,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.087,30 EUR umgesetzt worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,83 EUR je Aktie.

