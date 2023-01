BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 04:22 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 144,80 EUR. Bei 146,55 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 51.976 Stück.

Bei einem Wert von 228,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.01.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 36,60 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Abschläge von 30,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.461,20 EUR – das entspricht einem Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

